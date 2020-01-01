رسميًا .. إعلان جدول الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2020 - 2021

الدوري السعودي يستعد للانطلاق الشهر المقبل

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، عن جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الجديد استعدادًا لانطلاقه في الشهر المقبل.

وكشفت الرابطة عن انطلاق الدوري السعودي للمحترفين في يوم 17 أكتوبر حيث تبدأ المباريات بمواجهة الشباب وأبها على استاد الأمير فيصل بن فهد.

وتلعب في أول جولة 3 مواجهات بجانب الافتتاحية وهم التعاون والفيصلي، والوحدة أمام القادسية والهلال مع العين الصاعد حديثًا.

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وتقع مواجهة الهلال أمام النصر في ديربي الرياض، بين بطل ووصيف النسخة الماضية يوم 21 نوفمبر المقبل على استاد الملك فهد الدولي.

وكشفت الرابطة على جدول الدور الأول الذي سينتهي يوم 23 و24 يناير المقبل، حيث تصل عدد المباريات في الدور الأول فقط لـ120 لقاء.

أصدرت لجنة المسابقات في رابطة #الدوري_السعودي_للمحترفين جدول الدور الأول من الموسم الرياضي 2020-2021 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

ووفقاً للجدول الذي اعتمدته لجنة المسابقات، فإن الجولة الأولى ستنطلق في السبت الموافق 17 من أكتوبر المقبلhttps://t.co/XTlQuEOc4Z — الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) September 29, 2020

ويدخل الهلال بطل النسخة الماضية من أجل الدفاع على اللقب، خاصًة بعد الصدمة الآسيوية بسبب استبعاده من المنافسات بسبب إصابات فيروس كورونا.