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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

رسميًا | إصابة جديدة لبيل تبعده 15 يومًا عن ريال مدريد

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Getty Images
النادي الملكي أعلن في بيان رسمي طبيعة إصابة بيل في مباراة فياريال

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني الإصابة التي تعرض لها جاريث بيل أمام فياريال يوم الخميس الماضي في مباراة مؤجلة من الجولة 17 بالليجا.

بيل تعرض لإصابة في نهاية الشوط الأول وخرج بديلًا لإيسكو.

وقال الملكي في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أجريناها اليوم من على لاعبنا جاريث بيل في مركز الخدمات الطبية في ريال مدريد ، تأكد إصابته في العضلة النعلية من الدرجة الأولى".

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وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن فترة الغياب المتوقعة تصل إلى 15 يومًا مما يعني غيابه عن مباراة ريال سوسيداد وريال بيتيس في الدوري الإسباني بجانب مباراتي ليجانيس في كأس الملك.

ولا تعد هذه الإصابة الأولى التي يتعرض لها بيل مع ريال مدريد، إذ يمتلك اللاعب تاريخًا حافلًا بالإصابات.

سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد، أرجع سبب التعادل مع فياريال لخروج الويلزي مصابًا بين الشوطين.

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