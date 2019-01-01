رسميًا | إصابة جديدة لبيل تبعده 15 يومًا عن ريال مدريد

النادي الملكي أعلن في بيان رسمي طبيعة إصابة بيل في مباراة فياريال

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني الإصابة التي تعرض لها جاريث بيل أمام فياريال يوم الخميس الماضي في مباراة مؤجلة من الجولة 17 بالليجا.

بيل تعرض لإصابة في نهاية الشوط الأول وخرج بديلًا لإيسكو.

وقال الملكي في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أجريناها اليوم من على لاعبنا جاريث بيل في مركز الخدمات الطبية في ريال مدريد ، تأكد إصابته في العضلة النعلية من الدرجة الأولى".

مسيرة القطار الويلزي السريع مع النادي الملكي مليئة بالأعطال بكل أسف 🤦‍♂️🚑 pic.twitter.com/ZML3sNie1c — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 5, 2019

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن فترة الغياب المتوقعة تصل إلى 15 يومًا مما يعني غيابه عن مباراة ريال سوسيداد وريال بيتيس في الدوري الإسباني بجانب مباراتي ليجانيس في كأس الملك.

ولا تعد هذه الإصابة الأولى التي يتعرض لها بيل مع ريال مدريد، إذ يمتلك اللاعب تاريخًا حافلًا بالإصابات.

سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد، أرجع سبب التعادل مع فياريال لخروج الويلزي مصابًا بين الشوطين.