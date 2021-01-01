رسميًا .. إشبيلية ينقذ ريال مدريد من أليخاندرو جوميز بضمه حتى 2024

أليخاندرو جوميز من أتالانتا إلى إشبيلية

أعلن نادي إشبيلية الإسباني ضم صانع الألعاب الأرجنتيني المخضرم أليخاندرو جوميز قادمًا من نادي أتالانتا الإيطالي وفي عقد يمتد حتى صيف 2024.

جوميز على وشك أن يبلغ من العمر 33 عامًا ولهذا السبب لم يتفق الطرفان على عقد أطول بالرغم من أن اللاعب يضمن استمراره في الحصول على راتب مماثل للذي حصل عليه في إيطاليا.

وستكون التكلفة النهائية لرحيله من أتالانتا 5.5 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرين آخرين بمبلغ إجمالي قدره 7.5، وسيتلقى راتبًا يقدر بـ 2.8 مليون يورو لكل موسم.

— Fútbol Club (@SevillaFC) January 26, 2021

أليخاندرو جوميز كان أحد أهم لاعبي الفريق الحالي لأتالانتا حيث قاد الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا والوصول إلى الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخ النادي.

ولكن مسيرته انتهت فعليًا داخل نادي مدينة بيرجامو بعد خلاف مع المدرب جيان بييرو جاسبريني جعل الأخير يطالب برحيل أحد الطرفين عن الفريق ليضحي النادي بالنجم الأرجنتيني.

وبذلك منح إشبيلية فرصة لريال مدريد لمقابلة أتالانتا في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في المواجهة المنتظرة في فبراير المقبل بدون أبرز نجومه في السنوات الأخيرة.

و لم يلعب الأرجنتيني منذ 16 ديسمبر الماضي وتحديدًا منذ المباراة التي جمعت بين أتالانتا وروما وابتعد بقرار فني عن الفريق وظل يتدرب بمفرده حتى أنهى مسيرته

وبدأ بابو مسيرته مع نادي آرسنال الأرجنتيني ومنه انتقل إلى سان لورينزو عام 2009 مقابل 1.5 مليون يورو، ثم انضم إلى كاتانيا الإيطالي في صيف 2010 نظير 2.5 مليون يورو.

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وفي صيف 2013 انضم جوميز إلى ميتاليست الأوكراني في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 7 مليون يورو، لكنه عاد بعد ذلك إلى إيطاليا بعد عام وحيد فقط من بوابة أتالانتا ومنذ ذلك الحين ولم يغادر إقليم الشمال الإيطالي.