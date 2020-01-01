رسميًا .. إدواردو ينضم لشباب الأهلي الإماراتي في صفقة انتقال حر

إدواردو إلى شباب الأهلي

أعلن نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي عن التعاقد مع البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال السابق في صفقة انتقال حر.

وكان إدواردو قد رحل عن الهلال مؤخرًا، بعد تقديم طلب إنهاء موسمه مع الفريق بعد تبقي بعض الأيام فقط، حتى يتاح له الانضمام لفريق جديد قبل الموسم المقبل.

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن الصفقة، حيث استمرت المفاوضات خلال الفترة الماضية بشكل قوي.

المزيد من الفرق

وكتب نادي شباب الأهلي عبر حسابه الرسمي: "شباب الأهلي يتعاقد رسميا مع اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو في صفقة انتقال حر".

إدواردو أفضل مهاجم أجنبي للهلال منذ انضمامه من 5 سنوات، حيث حقق مع الفريق 7 بطولات وقدم الكثير من المستويات المبهرة.

وتسود حالة من الحزن بين جماهير الهلال في الفترة الأخيرة، بسبب رحيل إدواردو عن الفريق كونه من أفضل اللاعبين خلال السنوات الماضية.