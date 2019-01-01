رسمياً - أياكس يعلن التجديد لحكيم زياش

محاولة من النادي الهولندي للحفاظ على نجمه المغربي

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي، اليوم الجمعة، عن تجديد عقد صانع الألعاب المغربي حكيم زياش.

زياش قدم المستوى الأفضل له مع أياكس الموسم الماضي، وكان من أهم العناصر المساهمة في فوز الفريق بالدوري الهولندي.

المغربي أيضاً لعب دوراً كبيراً في تأهل أياكس لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي خسره الفريق من توتنهام.

النادي الهولندي قرر الحفاظ على خدمات زياش، وإضافة عام على عقده المستمر لـ30 يونيو 2021، ليمتد حتى عام 2022.

بعض التقارير الصحفية سبق وأن أكدت تواجد شرط جزائي في عقد زياش، يسمح له بالرحيل مقابل حوالي 30 مليون يورو.

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ومن المتوقع أن يتم إزالة هذا البند في العقد الجديد، ليحق لأياكس التفاوض على أي مبلغ لبيع اللاعب.

يذكر أن زياش نجح في تسجيل 42 هدف في 133 مباراة مع الفريق، ليرتبط بالانتقال للعديد من الأندية مثل بايرن ميونيخ وأرسنال.