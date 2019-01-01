رسميًا - أياكس يُجدد لتاديتش بعقد لـ 7 سنوات

تاديتش صاحب الـ 30 عامًا يوقع عقدًا طويل الأمد مع أياكس أمستردام

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي رسميًا تجديد عقد لاعبه صاحب الـ 30 عامًا دوشان تاديتش لمدة 7 سنوات إضافية.

وكان تاديتش قد تصدر عناوين الصحف كأحد أبرز المتوقع خروجهم من النادي الهولندي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 8, 2019

وكلن على عكس التوقعات، أبدى تاديتش رغبته في الاستمرار رفقة فريق العاصمة الهولندية بعد تألقه الملحوظ في الموسم الماضي.

وبدون مفاوضات مطولة، وقع تاديتش عقدًا طويل الأمد مع فريقه ينتهي في العام 2026، أي يمتد لمدة 7 سنوات كاملة.

واستقبلت جماهير أياكس الخبر بكثير من السعادة، حيث أنها لا تريد أن يفقد الفريق أغلب نجومه بمجرد تألقهم في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

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يذكر أن أياكس أمستردام قد نجح في التتويج بالثنائية المحلية بعدما جمع بين لقبي الدوري والكأس في الموسم المنصرم، كما وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء ريال مدريد ويوفنتوس.