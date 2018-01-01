رسميًا | أولي هونيس رئيسًا لبايرن ميونيخ لأربع سنوات مقبلة

أسطورة البافاري يتربع على رئاسة النادي لأربع سنوات مقبلة

فيسبوك تويتر محمد عماد

جدد مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ الثقة في أولي هونيس في اجتماع أقيم يوم الاثنين الموافق السابع عشر من ديسمبر، ليتولى رئاسة نادي بايرن ميونيخ لأربع سنوات جديدة.

هونيس من مواليد يناير 1952، وسبق له اللعب بقميص نادي بايرن ميونيخ في الفترة ما بين 1970 حتى عام 1979 تخللها فترة إعارة لفريق نورمبيرج لعام واحد.

توج هونيس مع البافاري كلاعب بالدوري ثلاث مرات، وبدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات أيضًا، بالإضافة إلى كأس ألمانيا مرة وحيدة. اختيارات المحررين كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

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في مسيرته كلاعب مع البافاري لعب 336 مباراة في مختلف المسابقات، أحرز فيهما 115 هدفًا.

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مسيرة هونيس الدولية كلاعب توج فيها مع منتخب ألمانيا الغربية بكأس الأمم الأوروبية (يورو 1972) وكأس العالم 1974.

هونيس لعب بقميص المنتخب الأولى لألمانيا الغربية 35 مباراة، أحرز فيهما خمسة أهداف.