الانتقالات

رسمياً | أولسن إلى كالياري.. ديفريل إلى ساسولو

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Getty Images
موسم الهجرة من روما..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أعلن روما الإيطالي انتقال مهاجمه جريجوار ديفريل على سبيل الإعارة إلى ساسولو الإيطالي.

وكان روما قد تعاقد مع ديفريل قادماً من ساسولو على سبيل الإعارة في 2017، قبل أن يتم الصفقة في 2018، وهو نفس الموسم الذي أعاره خلاله إلى سامبدوريا، ليسترده ويعيره من جديد إلى ساسولو.

وينتقل ديفريل -28 عاماً- على سبيل الإعارة مقابل 3 مليون يورو، مع حق الشراء بقيمة 9 مليون يورو.

على الناحية الأخرى انتقل الحارس السويدي روبن أولسن من صفوف الذئاب إلى كالياري على سبيل الإعارة.

يأتي ذلك بعد تعاقد روما مع باو لوبيز حارس مرمى ريال بيتيس، الذي صنف كأغلى حارس في تاريخ الذئاب.

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يذكر أن أولسن كان قد انضم لروما في الصيف الماضي، حيث خاض 35 مباراة مع الفريق في جميع المسابقات.

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