رسميًا - أهلي جدة يعلن تعاقده مع السويسري كريستيان جروس

جروس يعود إلى الراقي للمرة الثالثة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تعاقد نادي أهلي جدة مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك المصري، بشكل رسمي ليقود الفريق خلال الموسم الحالي.

وكان أهلي جدة قد دخل في مفاوضات مع جروس من أجل العودة مرة أخرى لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة من الموسم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، التعاقد مع جروس بعقد ممتد حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي فيديو لجروس، وعلق عليه قائلًا: "أنا آتي إلى المنزل"، مشيرًا إلى عودة السويسري مرة ثالثة للراقي.

وقال جروس في الفيديو: "دائمًا في كل مكان أعمل فيه، يكون لدي الشغف عندما أوقع على العقد، وشغفي أن أجعل الفريق أفضل بالفوز، ولم أكن في حياتي راضيًا بأن فريقي في متوسط الترتيب".

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 11 نقطة حيث حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 2 وتلقى هزيمة واحدة.