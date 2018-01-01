رسمياً | أليكس ساندرو يجدد تعاقده مع يوفنتوس

السيدة العجوز تقطع الطريق على المنافسين

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

جدد الظهير الأيسر البرازيلي، أليكس ساندرو تعاقده مع يوفنتوس الإيطالي حتى صيف 2023.

وجاء تجديد الدولي البرازيلي لينهي الجدل حول إمكانية رحيل اللاعب في الصيف المقبل، مع وجود اهتمام من كبار الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته.

وأعاد موقع يوفنتوس الرسمي تصريحات البرازيلي عند انضمامه: "الجماهير عليها أن تتأكد أنني سأقدم دائمًا 100% من أجل الفوز".

وشارك ساندرو في 134 مباراة بقميص يوفنتوس منذ انضمامه من صفوف بورتو البرتغالي في 2015، مسجلاً 8 أهداف وفي رصيده 18 تمريرة حاسمة.

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ويعد البرازيلي حسب الموقع الرسمي ثاني أكثر لاعب ركضًا بالكرة بشكل صحيح في الفريق برصيد 220.

وتعد أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين، أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات البرازيلي البالغ 27 عامًا، في الصيف الماضي.

مارسيلو مختلف عن الجميع، لديه لمسه يفتقد إليها جميع مَن في هذه الدائرة! ✨



(📹: @realmadrid) pic.twitter.com/8O4p3gtHRj — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 20, 2018

وشارك ساندرو في الموسم الحالي في 20 مباراة صنع خلالها هدفين.