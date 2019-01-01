رسميًا | أليسون بيكر أفضل حارس مرمى في أوروبا

تعرف على نتائج تصويت أفضل لاعب في أوروبا

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حقق أليسون بيكر، نجم ليفربول، جائزة أفضل حارس مرمى في أوروبا متفوقًا على مارك أندريه تيرشتيجن من برشلونة وهوجو لوريس من توتنهام.

بيكر قاد الريدز إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا كما حصل على جائزة القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي.

ويعد بيكر أكثر الحراس حفاظًا على نظافة شباكه في دوري أبطال أوروبا يليه مارك تيرشيتجن.

وكان الحارس البرازيلي قد تألق مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا ولم يستقبل سوى هدف واحد فقط في المباراة النهائية ضد بيرو.

وتعرض صاحب الـ 26 عامًا لإصابة في المباراة الأولى له بالموسم الحالي مع الريدز ضد نوريتش سيتي.

وجاء يان أوبلاك في المركز الرابع بواقع 36 نقطة يليه أندريه أونانا محققًا 28 نقطة ثم إيدرسون بواقع 20 نقطة.

أما سمير هاندانوفيتش فجاء في المركز السابع بثلاث نقاط يليه فويتشيك تشيزني وديفيد دي خيا بواقع نقطتين فقط.

جدير بالذكر أنّ بيكر انضم إلى ليفربول في الصيف الماضي قادمًا من روما الإيطالي.