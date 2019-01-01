رسميًا - ألميريا يعلن عن تولي نجم ريال مدريد السابق تدريبه

النادي الإسباني يُعلن التعاقد مع مدربه الجديد بعد فسخ عقد المدرب بيدرو إيمانويل

أعلن ألميريا رسميًا مساء اليوم الإثنين فسخ عقد مدربه بيدرو إيمانويل بالتراضي.

وظهرت عدة إشارات تُشير لأن جوتي نجم وقائد ريال مدريد السابق هو المدرب الجديد لألميريا، إذ نشر تركي آل الشيخ مالك النادي الإسباني صورة له مع اللاعب الإسباني في القاهرة وقال أن هناك مفاجأة.

رسميًا | ألميريا يفسخ عقده مدربه بيدرو إيمانويل بالتراضي

وبالفعل أعلن الحساب الرسمي للنادي الإسباني عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المدرب الجديد للفريق هو جوتي نجم نادي ريال مدريد السابق.

وبدأ جوتي مسيرته التدريبية عام 2013 مع شباب ريال مدريد، وقد كان أحد المرشحين لخلافة جولين لوبيتيجي في تدريب الفريق الموسم الماضي، لكن سانتياجو سولاري كان الفائز بالمنصب.

ورجل نجم منتخب إسبانيا سابقًا عن الريال خلال صيف 2018 لينضم للجهاز الفني لبيشكتاش في منصب المدرب المساعد للمدير الفني سينول جونيش.