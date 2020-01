رسميًا | أشلي يونج ينضم للإنتر

أعلن الإنتر بشكل رسمي عن تعاقده مع أشلي يونج، لاعب مانشستر يونايتد، لمدة ستة أشهر.

وتداولت الصحافة في الآونة الأخيرة رغبة أنطونيو كونتي في الظفر بخدمات صاحب الـ34 عامًا.

وعلى الرغم من مساعي مانشستر يونايتد في الإبقاء على يونج، إلا أن رغبة اللاعب هو الآخر كانت واضحة ألا وهي الرحيل إلى السان سيرو.

الإنتر نشر بيانًا أعلن فيه عن إتمام الصفقة بعد خضوع اللاعب للكشف الطبي، لينضم بعقد ينتهي مع نهاية هذا الموسم مع وجود خيار التجديد لعام إضافي.

قيمة الصفقة لم تُعلن من النادي الإيطالي أو الإنجليزي، ولكن أغلب الظن أن قيمة الانتقال وصلت إلى 1.5 مليون يورو فقط.

وتقدم مانشستر يونايتد ليونج بالشكر من خلال صورة نُشرت على تويتر، كُتب عليها "شكرًا على كل شيء، نتمنى لك التوفيق الإنتر.

Thank you for everything at #MUFC, @Youngy18 🔴



Wishing you the very best of luck with Inter Milan! 🇮🇹 pic.twitter.com/q8wIOmZ6Xn