رسميًا: أشلي كول يعود لإنجلترا من بوابة ديربي كاونتي

النجم الإنجليزي المخضرم أشلي كول يعود لإنجلترا بقميص ديربي كاونتي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعلن نادي ديربي كاونتي الذي يشارك بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي "شامبونشيب" رسميًا نجاحه في ضم المدافع الإنجليزي المخضرم أشلي كول في صفقة انتقال حُر.

ويمتد عقد نجم تشيلسي الأسبق مع ديربي كاونتي حتى نهاية الموسم الحالي بشكل مبدئي.

هل هو فأل خير؟ ميلان لا يخسر بغياب هيجواين!

وكان لاعب آرسنال الأسبق قد رحل عن فريقه الأخير لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي، لينضم لديربي كاونتي دون مقابل.

اللاعب البالغ من العُمر 38 عامًا كان قد سبق له أيضًا اللعب لفريق روما، كما أنه كان أحد أفراد الجيل الذهبي لآرسنال الذي توج بالبريميرليج دون هزيمة، بالإضافة لتتويجه بدوري أبطال أوروبا مع فريق تشيلسي.

على المستوى الدولي لعب أشلي كول 107 مباراة بقميص الأسود الثلاثة في الفترة ما بين 2001 حتى 2014، ولم يحرز أي هدف دولي.

يشار إلى أن أشلي كول كان قد لعب فترة إعارة قصيرة أيضًا لفريق كريستال بالاس عام 2000.

يذكر أن مدرب أشلي كول الجديد هو زميله السابق في تشيلسي ومنتخب إنجلترا فرانك لامبارد.