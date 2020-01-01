رسمياً .. أستون فيلا يتعاقد مع رينا وبيجوفيتش يعوضه في ميلان

رينا يعود للبريميرليج من جديد

أعلن نادي أستون فيلا، تعاقده رسمياً مع بيبي رينا حارس ميلان على سبيل الإعارة، وانضم بيجوفيتش للروسونيري بدلاً منه.

الحارس صاحب الـ 37 عاماً، خضع للكشف الطبي اليوم، وكان متواجداً في ملعب مباراة فريقه الجديد بالأمس أمام مانشستر سيتي والتي خسرها بستة أهداف لهدف في الدوري الإنجليزي.

وانضم رينا، إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة، لمدة ستة أشهر ومن المنتظر عودته لقلعة ميلان في يونيو القادم.

ولعب الحارس الإسباني، من قبل في الدوري الإنجليزي، لنادي ليفربول في الفترة من 2005 وحتى 2014، قبل أن ينتقل لنابولي الإيطالي.

وقال دين سميث مدرب أستون فيلا: "لقد نجحنا في التعاقد مع رينا، حارس يمتلك خبرة كبيرة في البريميرليج، في الصيف الماضي كنا نبحث عن حارس بمثل تلك المواصفات وتعاقدنا مع توم هيتون".

وواصل: "ولكن إصابته تسببت في إبعاده لبقية الموسم، رينا يناسبنا ليس فقط لخبرته ولكن بسبب صفاته القيادية".

وعلى الجانب الآخر، أعلن ميلان تعاقده مع الحارس البوسني أسمير بيجوفيتش على سبيل الإعارة لستة أشهر قادماً من بورنموث الإنجليزي.

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ومن المتوقع أن يمثل بيجوفيتش، ميلان للمرة الأولى مساء غد في كأس إيطاليا، عندما يلعب الروسونيري أمام سبال.