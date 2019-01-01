رسميًا - أسبريا أفضل لاعب "شبابي" في شهر أغسطس

الشباب يعلن عن أفضل لاعب في الشهر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن نادي الشباب السعودي عن أفضل لاعب في شهر أغسطس، اليوم الخميس، في الجائزة التي تم استحداثها منذ الشهر الماضي.

وكان الشباب قد قرر عودة جائزة أفضل لاعب في الفريق خلال الشهر من أجل تحفيز اللاعبين خلال مباريات الموسم الجديد بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الكولومبي دانيلو أسبريا مهاجم الفريق هو أفضل لاعب في الشهر.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "رسميا الكولومبي دانيلو أسبريا لاعب الشهر في الشباب لشهر أغسطس 2019".

⚽️🥇 رسمياً .. الكولمبي دانيلو اسبريا @morenoasprilla لاعب الشهر في #الشباب لشهر اغسطس 2019 pic.twitter.com/CwLHoc19Vd — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) September 12, 2019

وتنافس على الجائزة الثلاثي أسبريا وناصر العمران وأيضًا أحمد شراحيلي، قبل أن يحسمها الكولومبي اليوم خلال تصويت الجماهير.