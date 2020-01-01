رسميًا | أرسنال يُعير مدافعه إلى نورنبيرج

هل كان من الأفضل الإبقاء عليه؟

أعلن أرسنال بصورة رسمية عن إعارة مدافعه كونستانتينوس مافربانوس إلى صفوف نورنبيج حتى نهاية هذا الموسم.

وكان مافربانوس قد انضم إلى أرسنال في موسم 2017-2018 قادمًا من أحد الفرق اليونانية المغمورة، ولكنه لم يستطع أن يثبت نفسه في النادي اللندني.

صاحب الـ22 عامًا شارك خلال آخر موسمين في 22 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي، وقامت الإدارة بترحيله إلى الرديف حتى يُشارك بصورة أكبر.

وعلى الرغم من وجود أزمة دفاعية واضحة في الجانرز بعد إصابة كالوم تشامبرز الطويلة مؤخرًا، لكن يبدو وأن الدولي اليوناني لم يتمكن من إقناع مايكل أرتيتا بقدراته.

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الآن أتى القرار بإرساله لفريق في دوري أفضل من دوري الرديف على أمل تطوره والعودة للإمارات بعد ذلك، وكان نورنبيرج هو أكثر الفرق اهتمامًا به، والذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الألماني.

ويُشرف على تدريب نورنبيرج حاليًا ينس كيلر، الذي كان مدربًا في فترة من الفترات لشالكه ولديه خبرة كبيرة في التعامل مع اللاعبين الشباب.

يذكر أن فريق الجنوب لا يعيش أفضل فتراته بعد هبوطه من البوندسليجا الموسم الماضي، حيث يحتل المركز 16 والذي لو استمر فيه سيضطر إلى مواجهة ثالث الدرجة الثالثة في ملحق الصعود أو البقاء.