رسمياً - أرسنال يعلن انتقال نيكيتيا إلى ليدز يونايتد

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، عن انتقال لاعبه إيدي نيكيتيا إلى صفوف ليدز يونايتد.

المهاجم الإنجليزي تألق بشكل لافت مع فريق المدرب أوناي إيمري في الفترة التحضيرية، وسط تكهنات بالاعتماد عليه بشكل أساسي الموسم القادم.

ومع ذلك فضل الإسباني إرسال اللاعب لليدز بدوري الدرجة الأولى الإنجليزية، من أجل اكتساب المزيد من الخبرات.

All the best for this season at @LUFC, @EddieNketiah9 👊