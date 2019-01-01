رسميًا - أرسنال يعلن التعاقد مع سيبايوس

تعرف على تفاصيل انضمام سيبايوس إلى أرسنال

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أعلن نادي أرسنال إتمام التعاقد مع داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

سيبايوس خرج من حسابات زين الدين زيدان وكان من الأسماء المطلوبة بقوة في ميلان وتوتنهام.

وذكر الجانرز في بيان رسمي انضمام سيبايوس إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة على أن يرتدي القميص رقم 8.

— Arsenal FC (@Arsenal) July 25, 2019

وقال صاحب الـ 22 عامًا في تصريحات للموقع الرسمي: "في إسبانيا نؤمن بأن اللاعبين فنانين، ولذلك هناك مهارة وإيقاع والأهم من ذلك الرغبة في الفوز. وهذا الموسم أرسنال هو لوحتي للرسم".

من جانبه علّق المدرب أوناي إيمري على الصفقة بقوله: "نحن متحمسون لرؤية سيبايوس بقميص أرسنال، إنّه لاعب موهوب ويمتلك إمكانيات فنية مذهلة".

وبحسب التقارير الصحفية فإن ريال مدريد رفض عرض توتنهام لأنّه لا يرغب في التخلي عن اللاعب بصورة نهائية وإنما إعارته لفترة مؤقتة.