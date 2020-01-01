رسمياً .. أردا توران يرحل عن اسطنبول باشاك شهير ويعود لبرشلونة

اللاعب التركي يعود للفريق الكتالوني من جديد

أعلن نادي اسطنبول باشاك شهير، فسخ تعاقده بالتراضي مع اللاعب أردا توران المعار من برشلونة.

وانضم صاحب الـ 32 عاماً، إلى باشاك شهير على سبيل الإعارة من برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2018.

ونشر النادي بياناً رسمياً اليوم، أكد فيه اجتماع اللاعب مع إدارة النادي وأخبارهم برغبته في خوض تجربة جديدة في حياته المهنية ووافقت الإدارة.

وقدم النادي التركي الشكر، لتوران على مجهوداته مع الفريق أثناء الفترة التي قضاها معهم وتمنى له التوفيق في مرحلته القادمة من حياته المهنية.

ولعب توران مع باشاك شهير 39 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل هدفين وصناعة أربعة.

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وسيعود متوسط الميدان التركي، على ذمة برشلونة من جديد بعقد ينتهي في 30 يونيو القادم.

جدير بالذكر أن توران لعب مع برشلونة 55 مباراة، سجل خلالها 15 هدفاً وصنع 11 آخرين.