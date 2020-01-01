رسميًا – أحمد فتحي خارج الأهلي بنهاية الموسم

نهاية علاقة أحمد فتحي والأهلي بنهاية الموسم.

أعلن النادي الأهلي، عن انتهاء علاقته بلاعبه أحمد فتحي بنهاية الموسم الحالي، بعدما رفض الأخير العرض الذي قدمته القلعة الحمراء له لتمديد عقده، في ظل انتهائه بنهاية الموسم الحالي.

وكان الأهلي قد قدم عرضًا لأحمد فتحي للتجديد، مقابل 11 مليون جنيهًا في الموسم الواحد على أن يدفع النادي الضرائب المستحقة على اللاعب، وأيضًا حصوله على شارة قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

أحمد فتحي طلب من الأهلي 48 ساعة من أجل حسم مسألة الموافقة على العرض المقدم، ليخبر القلعة الحمراء بقراره بعدم الموافقة على العرض.

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ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "أعربت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة الكابتن محسن صالح، عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري".

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يأتي ذلك في ضوء انتشار أنباء عن تلقي أحمد فتحي عرضًا من فريق بيراميدز، يفوق العرض الذي قدمه النادي الأهلي ماليًا، وأن اللاعب يفضله خاصة وأنه سيكون آخر عقدًا له.

ويعد أحمد فتحي واحدًا من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، حيث سيبحث الأهلي عن بديل له خلال الفترة القادمة.