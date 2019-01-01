رسميًا - أحمد عفيفي متحدثًا رسميًا لبيراميدز

أحمد حسن كان يتولى مهام المتحدث الرسمي خلال الفترة الماضية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي بيراميدز رسميًا اليوم الأربعاء، تعيين الإعلامي أحمد عفيفي متحدثًا باسم النادي.

وكان أحمد حسن يتولى منصب المتحدث الرسمي لبيراميدز خلال الفترة الماضية، بجانب عمله مشرفًا عامًا على الكرة بالنادي.

عفيفي عمل خلال الفترة الماضية في قناة بيراميدز قبل أن يقرر تركي آل الشيخ؛ مالك النادي، إغلاقها بسبب ما يتعرض له العاملون بها من ضغوطات جماهيرية.

رسمياً.. تم تعيين الإعلامي المتألق أحمد عفيفي متحدثاً رسمياً لنادي بيراميدز ⁦🎙️⁩⚪🔵 pic.twitter.com/NNGG6x6tGP — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) ٣٠ يناير ٢٠١٩

ويحتل نادي آل الشيخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة، بفارق ست نقاط عن الزمالك، صاحب الصدارة.