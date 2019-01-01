رسمياً – أحمد سيد زيزو لاعباً في صفوف الزمالك

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي الزمالك، رسمياً حصوله على توقيع أحمد سيد (زيزو)، بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات قادماً من صفوف مورينسي البرتغالي.

وتعتبر صفقة زيزو صاحب الـ 23 عاماً، هي ثاني صفقات الفارس الأبيض لفترة الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع المهاجم المغربي خالد بوطب.

وبدأ زيزو رحلته الاحترافية في أوروبا في عام 2013، حيث لعب لصفوف كلاً من ليرس البلجيكي، ثم سي دي ناسيونال البرتغالي، ومنه إلى مورينسي.

الزمالك يتعاقد مع أحمد سيد «زيزو» لمده ثلاث سنوات ونصف، قادمًا من نادي مورينسي البرتغالي.

رحبوا معنا بلاعبنا الجديد 👋 pic.twitter.com/ENrUUcZ3xa — Zamalek SC (@ZSCOfficial) January 25, 2019

ويشغل زيزو مركز صانع الألعاب والجناح الأيسر، وخاض 121 مباراة منذ بداية مشواره الاحترافي نجح خلالها في تسجيل تسعة أهداف وصناعة 11 آخرين.

الجدير بالذكر أن زيزو لم يلعب أي مباراة منذ أبريل 2018، بسبب مشاكل تسبب في تأخير عودته للبرتغال من جديد.