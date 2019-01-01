رسميًا - أحمد الصائغ رئيسًا للأهلي السعودي

بالتزكية وبدعم من مشعل فاز الصائغ برئاسة الراقي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت اللجنة الانتخابية بنادي الأهلي السعودي، قبل قليل، فوز أحمد الصائغ برئاسة الراقي لمدة أربع سنوات مقبلة، بالتزكية.

ولم يترشح أي من مسؤولي الأهلي لمنافسة الرئيس الجديد، الذي تقدم بأوراق ترشحه في التاسع وحتى 11 من الشهر الجاري.

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الصائغ حظى بدعم من الأمير منصور بن مشعل؛ رئيس هيئة أعضاء الشرف بالراقي، بعد قرر عبد الإله مؤمنة الانسحاب من الترشح بشكل مفاجئ.

ويضم مجلس إدارة الأهلي الجديد كل من: عبد الصمد القرشي، وائل الحلبي، غسان نصيف، ياسر محروس، عمار زهران، وأيمن مدني