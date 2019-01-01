رسمياً – أحد يحصل على توقيع خالد شراحيلي

إدارة أحد تعمل على تدعيم مركز حراسة المرمى بعد إيقاف نيستروف

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي أحد، رسمياً حصوله على توقيع حارس مرمى الفيصلي خالد شراحيلي، في صفقة انتقال حر مساء أمس الأحد.

وكتب الحساب الرسمي، للنادي على موقع تويتر: " تتقدم إدارة النادي برئاسة الأستاذ سعود الحربي بخالص الشكر والتقدير لإدارة نادي الفيصلي برئاسة الاستاذ فهد المدلج".

وواصل: " في إنهاء إجراءات التعاقد مع الحارس خالد شراحيلي والانتقال الى صفوف النادي متمنين لهم التوفيق والنجاح".

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وتسعى إدارة أحد، لتعويض إيقاف الحارس الأوزبكي نيستروف، من الفيفا بعد ثبوت تعاطيه المنشطات.

وفي نفس السياق تعاقد الفريق، مع عبد العويشير حارس مرمى النصر، لتدعيم صفوف الفريق، قبل أن تعلن التعاقد مع الحارس صاحب الـ 32 عاماً.

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ويتذيل أحد جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعد لعب 20 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد صاحب المركز قبل الأخير.