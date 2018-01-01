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رسميًا - أحد يتعاقد مع إسماعيل المغربي

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أحد

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

أعلن نادي أحد، برئاسة سعود الحربي، تعاقدها مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم الفريق في النصف الثاني من الموسم.

ويسعى أحد للعودة مرة أخرى لتحقيق نتائج إيجابية للبقاء في الدوري السعودي للمحترفين وعدم الهبوط إلى الدوري الدرجة الأولى.

وكشف نادي أحد عن تعاقده مع إسماعيل المغربي مهاجم التعاون، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد توقيع مخالصة مالية مع السكري.

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وجاء البيان عبر حساب أحد الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع اللاعب إسماعيل المغربي (مهاجم) لتمثيل الفريق في الفترة الشتوية المقبلة".

ويحتل نادي أحد المركز الأخير في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 6 نقاط حيث يدخل في دائرة الهبوط في الموسم الحالي.

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