رسميًا - أحد يتعاقد مع إسماعيل المغربي

فيسبوك تويتر عبده الليثي

أعلن نادي أحد، برئاسة سعود الحربي، تعاقدها مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم الفريق في النصف الثاني من الموسم.

ويسعى أحد للعودة مرة أخرى لتحقيق نتائج إيجابية للبقاء في الدوري السعودي للمحترفين وعدم الهبوط إلى الدوري الدرجة الأولى.

وكشف نادي أحد عن تعاقده مع إسماعيل المغربي مهاجم التعاون، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد توقيع مخالصة مالية مع السكري. اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

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وجاء البيان عبر حساب أحد الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع اللاعب إسماعيل المغربي (مهاجم) لتمثيل الفريق في الفترة الشتوية المقبلة".

#أحد | أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع اللاعب إسماعيل المغربي "مهاجم" لتمثيل الفريق في الفترة الشتوية المقبلة . pic.twitter.com/Jk19YvQfo6 — نادي أُحـد (@OHOD1936) December 27, 2018

ويحتل نادي أحد المركز الأخير في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 6 نقاط حيث يدخل في دائرة الهبوط في الموسم الحالي.