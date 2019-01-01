رسميًا .. أتليتكو مدريد يُعزز وسطه بصفقة مجانية من بورتو

تمت الصفقة بنجاح



أعلن أتليتكو مدريد عبر موقعه الرسمي، انضمام اللاعب المكسيكي الدولي هيكتور هيريرا إلى كتيبة التشولو دييجو سيميوني بأثر فوري من لحظة اجتيازه الفحوصات الطبية التي سيخضع لها غدًا الخميس.

ورغم تحفظ وصيف الليجا على تفاصيل الصفقة، إلا أن التوقيع مع صاحب الـ29 عامًا الذي دافع عن ألوان منتخب بلاده في مونديالي 2014 و2018، لم يُكلف خزينة النادي العاصمي أية رسوم تحويل، بعد انتهاء عقده مع ناديه البرتغالي بورتو.

وسيكون بطل أولمبياد لندن 2012 ثاني صفقات الأتليتي من زعيم الكرة البرتغالية، بعد التوقيع مع المدافع البرازيلي فيليبي مقابل رسوم بلغت حوالي 20 مليون يورو.

وسيكون بطل أولمبياد لندن 2012 ثاني صفقات الأتليتي من زعيم الكرة البرتغالية، بعد التوقيع مع المدافع البرازيلي فيليبي مقابل رسوم بلغت حوالي 20 مليون يورو.

🌟 سيداتي ساداتي 🗣️



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واكتسب هيريرا خبرة لا بأس بها، سواء في رحلته الطويلة مع منتخب أحفاد الهنود الحمر، بالمشاركة فيما يقرب من 70 مباراة دولية، حقق خلالها الكأس الذهبية وكأس الكونكاكاف، بخلاف البطولة الأغلى في لندن، فضلاً عن إنجازاته مع أصحاب "الدراجاو".

ولعب ابن أكاديمية باتشوكا بألوان بورتو لمدة ستة مواسم، سجل خلالها 35 هدفًا من مشاركته في 245 مباراة، غير أنه تّوج بلقب الدوري المحلي في البرتغال مرة والكأس في مناسبتين، وكذا لعب 41 مباراة في البطولة الأهم في القارة العجوز دوري أبطال أوروبا.