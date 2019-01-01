رسميًا - أتلتيكو مدريد يعلن وصول بديل لوكاس هيرنانديز وفيليبي لويس

نادي أتلتيكو مدريد يعلن عن وصول اللاعب رينان لودي من صفوف فريق أتليتيكو باراناينسي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن حصوله على خدمات اللاعب رينان لودي من صفوف فريق أتليتيكو باراناينسي.

جاء هذا بحسب ما ذكر النادي في بيان رسمي أصدره قبل قليل وأكد من خلاله أن اللاعب وقع على عقود لمدة ست أعوام.

ويأتي اللاعب صاحب الـ ٢١ عامًا ليكون بديلًا لمواطنه فيليبي لويس الذي رحل بنهاية الموسم ومعه لوكاس هيرنانديز الذي انضم لبايرن ميونخ.

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وأعرب اللاعب عن سعادته بالانضمام للروخيبلانكوس وأكد أنه أراد العمل مع المدير الفني للفريق دييجو سيميوني منذ فترة بعيدة".

وقال لودي: "أنا سعيد للغاية للوصول لهذا النادي الكبير، وسعيد لأنني سأتمكن من العمل رفقة دييجو سيميوني، واحد من أفضل المدربي على الإطلاق.

جدير بالذكر أن عقد اللاعب يمتلك سرعات كبيرة وقدرة على اللعب في أكثر من مركز دفاعي، ويملك ٤٩ مباراة رسمية رفقة فريقه أتليتيكو باراناينسي سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع ثمانية.