رسميًا | أتلتيكو مدريد يتعاقد مع موراتا بصورة نهائية

أعلن نادي أتلتيكو مدريد إتمام التعاقد مع ألفارو موراتا من صفوف تشيلسي بعد 6 أشهر إعارة قضاها اللاعب مع الروخي بلانكوس.

موراتا انضم في يناير الماضي وكان من المتوقع العودة في الصيف لكن أتلتيكو تمسك به.

وذكرت النادي في بيان رسمي أنّ موراتا سوف ينضم إلى صفوف وصيف الليجا على سبيل الإعارة لمدة موسم على أن ينضم نهائيًا بداية من موسم 2020-2021.

