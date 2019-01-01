رسمياً – أبها يدعم صفوفه بحارس نهضة بركان

النادي الصاعد حديثاً للدوري السعودي للمحترفين يواصل تدعيم صفوفه

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي أبها رسمياً، حصوله على توقيع الحارس المغربي عبد العالي المحمدي، قادماً من نادي نهضة بركان المغربي.

وسيدعم الحارس صاحب الـ 27 عاماً، صفوف الفريق الصاعد حديثاً إلى الدوري السعودي للمحترفين، لمدة موسماً واحداً.

وبدأ المحمدي مسيرته في نادي الكوكب المراكشي المغربي في الفترة من 2010 وحتى عام 2015، قبل أن ينتقل إلى نهضة بركان.

وحصل المحمدي على الميدالية الفضية، مع فريقه في بطولة الكونفدرالية الشهر الماضي، بعدما خسر من الزمالك بركلات الترجيح.

وفي سياق متصل، قررت إدارة نادي أبها، تجديد عقد اللاعب كرم برناوي لموسم، بعد مساهمته في تأهل الفريق إلى دوري المحترفين.

وكانت إدارة النادي، حصلت في وقت سابق على توقيع سعد بقير لاعب الترجي التونسي، لمدة موسمين في إطار تدعيم الفريق استعداداً للموسم الجديد.