رسميًا - أبها أولى المتأهلين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
خطف أبها أولى بطاقات التأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد تعادله أمام النجوم بهدفين لكل منها.
الصاعد لدوري المحترفين حل ضيفًا على النجوم اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن الجولة الـ35 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.
أصحاب الأرض تقدموا أولًا بهدفين عن طريق عبد الله خطاب وحسن الشمراني في الدقيقتين 6 و43 من عمر الشوط الأول.
وتمكن أبها من العودة في الشوط الثاني بهدفي جيل نجومو والحاج باري "ضربة جزاء" في الدقيقتين 54 و63 من عمر المباراة.
نادي #أبها أول الصاعدين ..— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) April 30, 2019
أهلاً بكم في #الدوري_السعودي_للمحترفين 👍🏻 .. pic.twitter.com/Tp6QdPufAv
الفوز رفع رصيد أبها إلى النقطة 65 متصدرًا جدول الترتيب ليكن أول الصاعدين، بينما تجمد رصيد النجوم عند النقطة 46 في المركز التاسع.
💢- نادي أبها إلى الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019/2020.🏆— موقع قول السعودي (@GoalSA) April 30, 2019
تهانينا @abhaFC 🙌🙌 pic.twitter.com/OIh3EY8F5n