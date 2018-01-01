رسمياً - آلان جيريس المدير الفني الجديد للمنتخب التونسي

المنتخب التونسي يستعد لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية العام المقبل

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن آلان جيريس هو المدرب القادم للمنتخب التونسي، خلفًا لفوزي البنزرتي والإعلان خلال ساعات.

وانتشرت تقارير مؤخرًا حول اقتراب جيريس إلى تدريب المنتخب التونسي، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر لها العام المقبل.

ووفقًا لما نشره موقع "غانا سوكر نت"، أن الفرنسي جيريس أتم الاتفاق مع الاتحاد التونسي لكرة القدم لقيادة نسور قرطاج في المرحلة المقبلة. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم أعلن إقالة فوزي البنزرتي من تدريب المنتخب التونسي قبل مواجهة مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

منتخب تونس تأهل إلى كأس الأمم الإفريقية قبل انتهاء التصفيات بجولة، برفقة المنتخب المصري بعد احتلالهم صدارة ووصافة المجموعة العاشرة.

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ويتبقى لمنتخب تونس مواجهة النيجر في مارس المقبل في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي سحب تنظيمها من الكاميرون وأعلن الاتحاد المصري اليوم تقديم ملفه لاستضافة البطولة.