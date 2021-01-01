رسميًا .. آرسنال يستعير أوديجارد من ريال مدريد

النادي اللندني يحل مشكلة صانع الألعاب

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع صانع الألعاب النرويجي مارتين أوديجارد على سبيل الإعارة من ريال مدريد.

آرسنال دخل فترة الانتقالات الشتوية الحالية، طمحًا في التعاقد مع لاعب جديد بقدرات إبداعية، بعد رحيل مسعود أوزيل إلى فنربخشه التركي.

المدرب ميكيل أرتيتا قرر استغلال غضب أوديجارد من عدم مشاركته مع المدرب زين الدين زيدان في ريال، ليستعين بخدماته حتى نهاية الموسم.

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ووفقًا للموقع الرسمي لآرسنال، فمن المقرر أن يلعب أوديجارد مع الفريق لما تبقى من الموسم الحالي، دون وجود أي بند يتيح التعاقد معه بشكل نهائي.

وأشار الموقع إلى أن الدولي النرويجي سيرتدي القميص رقم 11 مع آرسنال طوال فترة إعارته.

ومن جانبه قال أرتيتا عن هذه الصفقة:"من الرائع أننا قمنا بتأمين التعاقد مع أوديجارد حتى نهاية الموسم، مارتين لاعب نعرفه جيدًا ولا يزال صغيرًا في السن".

وأضاف:"يلعب في أعلى المستويات الممكنة منذ فترة، وسيوفر لنا العديد من الخيارات الهجومية عالية الجودة ونشعر بحماس شديد بتواجده معنا".

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يذكر أن أوديجارد البالغ من العمر 22 سنة شارك في 9 مباريات فقط مع ريال هذا الموسم، حيث لم يسجل أو يصنع أي أهداف، بعدما قام زيدان بقطع إعارته الناجحة مع ريال سوسييداد.