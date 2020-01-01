رسميًا | آرسنال يتعاقد مع توماس بارتي

توماس بارتي إلى آرسنال ولوكاس توريرا إلى أتلتيكو مدريد

أعلن أتلتيكو مدريد رسميًا انتقال النجم الدولي الغاني توماس بارتي إلى آرسنال في آخر ساعات سوق الانتقالات الصيفية مقابل دفع 50 مليون يورو بالإضافة إلى إعارة لوكاس توريرا.

ونجح آرسنال آخيرًا في خطف توماس بارتي من أتلتيكو مدريد بعد صراع طويل من أجل الحصول على خدمات اللاعب في الفترة الحالية.

التقارير الصحفية أشارت منذ شهور إلى إمكانية رحيل بارتي عن صفوف الروخي بلانكوس في الصيف المقبل على أن تكون وجهته إلى إنجلترا.

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كما أشار والده في يونيو الماضي إلى إمكانية مغادرة صاحب الـ27 عامًا قلعة "واندا ميتروبوليتانو" خلال سوق الانتقالات المقبلة وذلك لمن يدفع قيمة الشرط الجزائي.

ولكن آرسنال نجح أخيرًا في إقناع أتلتيكو مدريد بالحصول على الشرط الجزائي كأموال بالإضافة إلى إعارة توريرا كجزء من الصفقة ليحسمها قبل دقائق من نهاية الميركاتو الصيفي.

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جدير بالذكر أنّ باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبرشلونة كانوا من بين قائمة المهتمين بالتعاقد مع اللاعب الغاني، مما يعني صعوبة إبقاء الروخي بلانكوس على اللاعب.