رسميًا.. آرسنال يعلن إقالة أوناي إيمري

إيمري يلحق ببوتشيتينو ويقال من تدريب آرسنال

أعلن نادي أرسنال رسميًا إقالة المدرب الإسباني أوناي إيمري وذلك بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة.

وكان آرسنال قد خسر مساء أمس مواجهته أمام أينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

ومع استمرار سلسلة اللا فوز الأطول في تاريخ آرسنال منذ 1998 والتي امتدت لـ 7 مباريات دون أن يحقق الفريق اللندني أي فوز، جاءت الإقالة بشكل رسمي.

وصباح اليوم أعلنت الصحف الإنجليزية أن إدارة آرسنال تجهز الإعلان الرسمي عن إقالة إيمري بعدما تم الاتفاق على القرار في الغرف المغلقة.

وذكرت عدة مصادر صحفية إنجليزية أن مساعد بيب جوارديولا ونجم آرسنال السابق مايكل أرتيتا يعد أبرز المرشحين لتدريب الفريق في الفترة الحالية.

بينما ذكرت مصادر أخرى أن نونو اسبريتو سانتو المدير الفني لوولفرهامبتون هو الرجل الذي سيخلف إيمري في آرسنال دون تأكيدات على مرشح منهما.

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يذكر أن أوناي إيمري قد قاد الفريق لأقل من موسم ونصف، وفشل خلال هذه الفترة في ترك البصمة المنتظرة وتلبية طموحات الإدارة والجماهير.