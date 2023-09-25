رسائل خاصة لنيمار وسلمان الفرج .. جورج جيسوس يكشف الحقائق بعد مطالب إقالته

المدير الفني للهلال يحسم الجدل المثار حوله في الأيام الأخيرة ويكشف علاقته بالثنائي نيمار وسلمان الفرج..

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كان حتميًا على البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال السعودي، أن يضع النقاط على الحروف بعدما كثرت الأقاويل حوله في الأيام الماضية، بشأن أزماته مع اللاعبين.

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المزاعم بدأت بمشادة بينه وبين نيمار، لكن محامي الأخير خرج لنفيها، واستمرت لتصل لخلاف بين البرتغالي وقائد الفريق سلمان الفرج، لكن جيسوس نفى كل ذلك.

قال المدير الفني للزعيم، خلال المؤتمر الصحفي اليوم عقب مواجهة الجبلين، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط": "أنا لا أرد على الشائعات! لكن هل تعرف ماذا قلت لسلمان عند استبداله في مباراة الليلة؟ ذكرت له أنت لعبت 60 دقيقة جيدة، ستعود خطوة بخطوة".

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وبسؤاله عن نيمار، خاصةً وأن الصحافة تحدثت عن طلب البرازيلي لإقالته، رد جيسوس: "تجمعني علاقة قوية بنيمار حتى قبل قدومه للهلال، وغيابه عن مباراة الليلة لأنه عاد للملاعب بعد إصابة طويلة، بعدها لعب مباراتين مع منتخب البرازيل ثم مباراتين معنا، تحدثت معه يشعر ببعض الإرهاق وفضلت منحه تمارين خاصة حتى يكون جاهز بشكل أكبر، وحينما يعود لمستواه سيظهر الهلال بصورة جيدة هجوميًا".

يذكر أن الهلال حقق الفوز اليوم الإثنين، أمام الجبلين بهدف نظيف، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وسط انتقادات من الجماهير على المستوى المتواضع الذي ظهر به الفريق.

ويطالب قطاع عريض من الجمهور حاليًا بإقالة جيسوس، بعدما تعادل في المباراتين الماضيتين، أماام نافباخور الأوزبكي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا ثم أمام ضمك في الجولة السابعة من دور روشن.

SHAHID