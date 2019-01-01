رسالة ميسي لإيتو وسط احتمالات الاعتزال

مسيرة حافلة للكاميروني الأسطوري قد تكون وصلت للنهاية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تفاعل ليونيل ميسي نجم برشلونة مع احتمالات اعتزال زميله السابق صامويل إيتو للعب كرة القدم، والتي أشار إليها الكاميروني عبر إنستجرام.

رد ميسي أتى عبر إنستجرام أيضاً، حيث نشر صورة قديمة تجمعه بإيتو في برشلونة.

وعلق ميسي عليها قائلاً:"هل قررت التوقف صامو؟ اعتقدت أنك ستصل إلى سن الأربعين على الأقل".

وأضاف:"كل حظ العالم لك فيما تريد فعله من الآن أيها العبقري".

وكان ميسي وإيتو قد تزاملا منذ 2004 حتى 2009 في كامب نو، حيث تزامن وصول الكاميروني قادماً من مايوركا مع تصعيد ليو من فرق الشباب.

يذكر ان الثنائي توجا معاً بلقبي دوري أبطال أوروبا 2006 و2009.