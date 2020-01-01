رسالة من فهد المولد بعد اقتراب عودته من الإيقاف

فهد المولد تعرض للإيقاف لمدة عام بسبب المنشطات

تحدث فهد المولد لاعب اتحاد جدة السعودي، عن الأزمة الحالية التي تمر بها كرة القدم في جميع الدول وبشكل خاص في المملكة العربية السعودية.

فيروس كورونا تسبب في صعوبة استئناف النشاط الرياضي في الوقت الحالي، خوفًا على سلامة اللاعبين خلال الفترة الحالية من التعرض للإصابة.

وقال فهد المولد في تصريحات عبر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "إلى أخواني وأخواتي العائدين إلى أرض الوطن، حبيت أتواصل معكم وأتحمد لكم على وصولكم بالسلامة لأرض الوطن الغالية".

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وتابع لاعب اتحاد جدة والمنتخب السعودي: "قريبًا إن شاء الله ستصلون إلى عائلاتكم، ويجب على أفرد المجتمع الألتزام بالتعليمات الوقائية والقرار ات الصادرة وسنفرح بالقريب العاحل بعودتنا لحياتنا الطبيعية .. شكرًا للجميع".

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ويمر المولد في الوقت الحالي لفترة إيقاف بسبب المنشطات، والتي عرضته للإيقاف لمدة عام كامل، وأفقد الاتحاد قوة كبيرة خلال العام الماضي.

وتشير تقارير إلى إمكانية استئناف منافسات كرة القدم خلال شهر أغسطس المقبل، بعد السيطرة بشكل جزئي على تفشي فيروس كورونا.