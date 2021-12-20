رسالة من جمهور الاتحاد إلى حمد الله: العب وخل أعدائك مقهورين

استغل جمهور نادي الاتحاد السعودي أول مباراة لفريقهم بعد التعاقد مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، لتوجيه عدة رسائل للوافد الجديد.

الاتحاد يضم حمد الله ومشكلة مع النصر:

العميد أعلن قبل أيام التعاقد مع المهاجم لمغربي لمدة موسم ونصف، في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ النصر عقد اللاعب.

العالمي كان قد فسخ عقد حمد الله بشكل مفاجئ في نوفمبر الماضي، بداعي وجود أسباب شرعية وفقًا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لكن لم يتم الكشف عنها.

حاليًا هناك أزمة دائرة بين إعلاميي الناديين، فالنصراويون يؤكدون أن اللاعب لم يتم حذفه بعد من قوائم فريقهم، فيما يدافع الاتحاديون عن الصفقة مؤكدين أن إدارة ناديهم تواصلت مع النصر قبل إتمام الصفقة.

ما هي رسائل جمهور الاتحاد لحمد الله؟

العميد التقى بالفتح اليوم الإثنين، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، في دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين.

وفاز النمور في المباراة بثلاثية مقابل هدفين، في الوقت القاتل، ليصعد لدور ربع النهائي.

وخلال المباراة رفع جمهور النمور عدة لافتات موجهة لحمد الله، جاء فيها: "حمد الله أهلًا بك في الأصفر الكبير ... الجلاد".

"عوايد يا عميد الفن والكوره إن جبت كاس البلد وإن جبت حمد الله، العب يالإتي وخل أعداك مقهورة، وإن شفت شي في طريقك وأعجبك شله".

جماهير #الاتحاد تُرحب بقدوم الظاهرة عبدالرزاق حمدالله قبل مواجهة الفتح. pic.twitter.com/yjLl7u3bUU — ITTI MANIA (@IttiMania) December 20, 2021

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