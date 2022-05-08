رسالة قاسية لرئيس الأهلي: الجمهور ثابت وأنت راحل

يحظى الأهلي السعودي بواحد من أسوأ مواسمه في تاريخه الطويل، إذ خرج من كأس خادم الحرمين السعوديين ويُكافح للنجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وهو ما فتح النار في وجه إدارته وعلى رأسها الرئيس ماجد النفيعي.

الأهلي فرط في نقطتين جديدتين بتعادله مع الباطن في آخر جولات الدوري السعودي، وقد بات على بُعد 3 نقاط فقط من منطقة الهبوط من دوري المحترفين، وذلك رغم التعاقد مع مدرب جديد وعدد من اللاعبين الأجانب على رأسهم كارلوس إدواردو وفرانك كوم.

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الناقد الرياضي محمد الثقفي وجه رسالة قاسية للنفيعي طالبه خلالها بالعودة للجمهور والاستماع إليه، خاصة مع الحملات الجماهيرية الأهلاوية المطالبة بإصلاحات إدارية وفنية كبيرة في الفريق على رأسها إقالة المدير التنفيذي موسى المحياني.

إذ كتب عبر تويتر "مهما كانت قيمتك كرئيس للأهلي يبقى الكيان وجمهوره ثوابت وأنت متغيّر .. حقيقة على من مضى وعلى من يحضر اليوم وعلى من سيكون غدًا".

أضاف "إذا أردت أن تنجح، فضع في أولوياتك (الجمهور) فهم الروح والوقود والرهان والضمان .. تأكد عندما تواجههم ستجد نفسك خارج الكيان ، لأنهم ثابتون وأنت راحل".

مهما كانت قيمتك كرئيس لـ #الاهلي يبقى الكيان وجمهوره ثوابت وأنت متغيّر..



حقيقة على من مضى

وعلى من يحضر اليوم

وعلى من سيكون غداً



إذا أردت أن تنجح ، فضع في أولوياتك (الجمهور) فهم الروح والوقود والرهان والضمان ..

تأكد عندما تواجههم ستجد نفسك خارج الكيان ، لأنهم ثابتون وأنت راحل .. — محمد الثقفي 🇸🇦 (@mohammed_alnmri) May 8, 2022

يُشار إلى أن الأهلي يتواجد في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري السعودي حاليًا برصيد 29 نقطة ويتبقى له 4 مباريات أمام أبها والنصر والرائد والشباب على الترتيب.

الفريق كان قد تعادل مع الباطن في الجولة الماضية 2-2، ولم ينجح في الفوز سوى مرة واحدة في آخر 6 مباريات.