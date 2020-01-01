رسالة غامضة .. هل سخر نيمار من اختيارات الفيفا لأفضل لاعب في العالم؟

هل هذا الأمر جاد؟

جاءت التغريدة المثيرة للجدل من نجم باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة سابقًا نيمار لتفتح التساؤلات حول احتمالية سخريته من اختيارات الاتحاد الدولي لكرة القدم لجائزة أفضل لاعب في العالم.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميًا القائمة النهائية للمرشحين لجائزة الأفضل "ذا بيست" مساء أمس، حيث ضمت قائمة أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي وليونيل ميسي.

وبالطبع كما هو الحال في كل العام انصب الاهتمام بخصوص جوائز الأفضل على قائمة الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم وسط توقع لاسم جديد في هذه النسخة.

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن مهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو ومهاجم برشلونة ليونيل ميسي وقاتل بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي هم الفائزون الثلاثة في القائمة النهائية كأفضل لاعب في العالم.

وبمجرد إعلان القائمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم جاءت تغريدة نيمار والذي وضع صورته وهو ينظر باستغراب وعلق عليها: "هل هذا الأمر جاد حقًا؟" ما أثار الشكوك حول مقصده بسبب التتابع الزمني.

— Neymar Jr (@neymarjr) December 11, 2020

الأمر من الممكن اعتباره عاديًا، ولكن ما حدث من ردود فعل لقائد باريس سان جيرمان السابق وتشيلسي الحالي تياجو سيلفا ومن والد نيمار كذلك يؤكد أن اللاعب البرازيلي كان يقصد اختيارات فيفا بالفعل.

ولكن إذا كان هناك أي شك، فقد حرص تياجو سيلفا على جعلها حقيقة مؤكدة، خيث أجاب مواطنه، "عندما يتم اختيارك من بين المتأهلين للتصفيات النهائية، سيكون الفوز!"، مما أكد سبب هذه التغريدة..

كما رد والد نيمار على شبكات التواصل الاجتماعي: "بالنسبة لنا، ستكون دائمًا في أفضل البطولات، وأفضل الأندية ومن بين أفضل اللاعبين في العالم". بالنسبة إلى "فيفا"، الأمر يبدو أقل قليلًا..

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يذكر أن ليفاندوفسكي قد توج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وهو المرشح الأبرز ليكون أفضل لاعب في العالم في 2020.