رسالة غامضة من لويس سواريز .. هل يتحدى كومان؟

لويس سواريز نجم برشلونة يبعث برسالة غامضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

بعث النجم الأوروجوياني لويس سواريز هداف فريق برشلونة برسالة غامضة قبل قليل بالتزامن مع أخبار رحيله عن الفريق الكتالوني.

جاء هذا صورة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع نشر الصور الشهير "إنستجرام"، وتركها دون توضيح أو تفسير لمحتوياتها.

وكتب سواريز عبر حسابه في موقع "إنستجرام" قبل قليل: "لا تنسى أبدًا أنك أنت المهندس المعماري الخاص بمصيرك".

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وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن لويس سواريز سيرحل عن صفوف برشلونة في ظل عدم وجود رغبة من رونالد كومان المدير الفني الجديد باستمراره.

وأوضحت تقارير أخرى أن سواريز سينضم لصفوف أياكس الذي يسعى لاستعادة النجم الأوروجوياني في صفوفه بالموسم الجديد.

وكان ليونيل ميسي قد اجتمع بكومان قبل ساعات وأخبره أنه قد لا يتواجد رفقة الفريق بالموسم المقبل، وربطت العديد من التقارير ذلك برغبة كومان في رحيل الكثير من نجوم الفريق.

جدير بالذكر أن عقد لويس سواريز في صفوف برشلونة لا ينتهي سوى بنهاية الموسم المقبل، وبه بند يسمح له بالاستمرار لموسم آخر لو شارك في 60% خلال العام المتبقي.