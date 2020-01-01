رسالة غامضة من دي يونج عقب إقالة فالفيردي
التعليقات()
GettyImage
وجه فرينكي دي يونج، نجم برشلونة الإسباني رسالة غامضة عقب إعلان النادي الكتالوني، إقالة إرنستو فالفيردي من منصب المدير الفني لفريق البارسا.
وقرر برشلونة فسخ عقد فالفيردي بعد توديع الفريق لكأس السوبر الإسباني، على يد أتلتيكو مدريد، من الدور نصف النهائي.
رسميًا | كيكي سيتين يخلف فالفيردي في برشلونة
وبمجرد إعلان برشلونة إقالة فالفيردي، غرد دي يونج، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً: "العودة إلى أجواء التدريبات".
Back in training mode! 🔥 #fj21 pic.twitter.com/n4x4ta97FS— Frenkie de Jong (@DeJongFrenkie21) January 13, 2020
وسبق وأن أشارت تقارير صحفية إلى عدم رغبة فالفيردي في التعاقد مع دي يونج، وأن رغبة الأخير في الانتقال إلى البارسا هي من حسمت الصفقة.