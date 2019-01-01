رسالة صلاح إلى ليفربول في مواجهة برشلونة
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Getty Images
ظهر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي برسالة محفزة في ملعب أنفيلد، قبل مواجهة الفريق ضد برشلونة الإسباني.
وارتدى صلاح قميصاً كُتب عليه "لا تستسلم أبداً"، على هامش مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكان الريدز قد سقطوا بثلاثية نظيفة في الذهاب على ملعب كامب نو، سجلها ليونيل ميسي (هدفين) ولويس سواريز.
Salah’s message 💪 pic.twitter.com/W7EXvaNA5c— B/R Football (@brfootball) May 7, 2019
في مباراة البريميرليج التالية ضد نيوكاسل يونايتد، خرج صلاح مصاباً وتم الإعلان عن غيابه رسمياً رفقة روبرتو فيرمينو.
يذكر أن ليفربول لا يزال في سباق البريميرليج بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر، قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.