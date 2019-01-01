رسالة شكر من اتحاد جدة إلى الوصل الإماراتي

العميد أقام معسكرًا خارجيًا في مدينة دبي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وجه نادي اتحاد جدة السعودي جزيل شكره إلى مجلس إدارة نادي الوصل الإماراتي، على حسن استقبال بعثة العميد خلال الفترة الماضية.

العميد يخوض حاليًا معسكر إعداد خارجي بمدينة دبي، استعدادًا لمواجهة ذوب آهن أصفهان الإيراني، بدور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وقدم عضوا مجلس إدارة الاتحاد أحمد القطب وعبد الوهاب عابد درعًا تذكاريًا لإدارة النادي الإماراتي، تقديرًا لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي وجدتها البعثة بدبي.

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وتسلم محمد العامري؛ المدير التنفيذي للوصل، ومحمد أميري؛ عضو شركة الاستثمار الرياضي بالنادي، ومنصور آل درويش؛ عضو مجلس الابتكار، الدرع التقديرية التي حملت لوحة عن تاريخ مدينة جدة.

يذكر أن الاتحاد يلاقي الفريق الإيراني في الخامس من الشهر الجاري على استاد آل مكتوم، على أن يستضيف استاد حمد الكبير لقاء الإياب.

وكان النمور قد صعدوا إلى دور الـ16 كثان المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات وتعادلين وهزيمة وحيدة.

أما ذوب آهن فكان أول المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، جمعها من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات ولا هزائم.