رسالة شديدة اللهجة من كونتي بعد أنباء عرض نفسه على باريس

علق أنطونيو كونتي مدرب توتنهام، على التقارير التي انتشرت الفترة الأخيرة حول رحيله عن النادي الإنجليزي وتدريب باريس سان جيرمان.

اسم المدرب الإيطالي ارتبط مؤخرًا بخلافة ماوريسيو بوتشيتينو في حديقة الأمراء، وقالت صحيفة "لو باريزيان" إن كونتي عرض نفسه على إدارة النادي الفرنسي.

ويأتي ذلك في ظل الغموض حول مستقبله مع توتنهام، بسبب اهتزاز النتائج للفريق خلال الموسم الحالي، وعدم ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا حتى الآن

وقال صاحب الـ52 سنة عن أنباء رحيله عن الفريق اللندني:"من الجيد أن تقدر الأندية الأخرى عملي، ولكني لا أحب قيام بعض الناس بنشر الأخبار لمجرد الحديث فقط وخلق المشاكل، هذا ليس صحيح وغير عادل بالنسبة لي وكذلك للأندية المذكورة واللاعبين".

وأضاف:"نحن الآن نصب كامل تركيزنا على آخر 5 مباريات من الموسم للخروج بنتيجة جيدة لنا، هذه المواقف تجعلني أبتسم، ولكني أعتقد أيضًا أنه على البعض إظهار المزيد من الاحترام لكل الأشخاص المتورطين في هذا الموقف، بدلًا من اختراع الأخبار وقول الكثير من الأكاذيب".

🎞 As if you needed reminding of our last meeting with tomorrow's opponents... pic.twitter.com/Pn0I2U1m1g — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 30, 2022

وأنهى حديثه:"نحتاج لمساندة الجماهير في هذه اللحظة لمحاولة الحصول على مكان في دوري أبطال أوروبا، سنقاتل من أجل هذا الهدف، ولن نستمع إلى الأخبار المزيفة والأشخاص الذين يريدون خلق المشاكل لنا، لذلك سنركز فقط على ما تبقى لنا من مباريات وبعد نهاية الموسم سأتحدث مع إدارة النادي لنجد الحل الأنسب للجميع".

يذكر أن توتنهام الذي يلعب غدًا، الأحد ضد ليستر سيتي، يحتل المركز الخامس بالدوري الإنجليزي بـ58 نقطة، بفارق نقطتين عن آرسنال صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.

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