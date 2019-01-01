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دوري أبطال أفريقيا

رسالة شديدة اللهجة من جمهور الأهلي للاعبين في مواجهة فيتا كلوب

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Mahmoud-Maher
المارد الأحمر لا يزال يبحث عن لقبه التاسع

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

حذر جمهور الأهلي المصري لاعبي الفريق من التخاذل أثناء استهلالهم المشوار الجديد دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه المارد الأحمر حاليًا فيتا كلوب الكونغولي، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بالجولة الأولى من دور المجموعات.

جماهير الشياطين الحمر الحاضرة للقاء رفعت لافته كُتب عليها: "لن نقبل بتخاذل .. استيقظوا!".

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وكان الأحمر قد وصل لنهائي دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين عامي 2017 و2018 إلا أنه يفشل في كل مرة في الحصول على اللقب، حيث خسر النهائي الأول أمام الوداد المغربي والثاني أمام الترجي التونسي.

يذكر أن الأهلي يقع في المجموعة الرابعة، التي تضم بجانب الفريق الكونغولي، سيمبا التنزاني وشبيبة الساورة الجزائري.

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