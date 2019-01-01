رسالة إلى ريال مدريد؟ هازارد يتصدر دعاية قميص تشيلسي الجديد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن تشيلسي عن القميص الأساسي الجديد الذي يسخوض به غمار الموسم المقبل محلياً وأوروبياً، واختار نجمه إيدن هازارد لتصدر الحملة الدعائية.

وحامت الشائعات الفترة الأخيرة حول مستقبل هازارد وإمكانية رحيله والانضمام لريال مدريد، الأمر الذي رحب به اللاعب في أكثر من مناسبة.

ونشر الحساب الرسمي لتشيلسي صور الطقم الجديد الخاص بالفريق وهو يرتديه الثلاثي هازارد، نجولو كانتي، وإيثان أمبادو، بالإضافة للاعبات من فريق السيدات.

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وعلق هازارد على القميص الجديد في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "الأمر يتعلق بملعبنا، كل مرة ندخله أمام جماهيرنا تشعر بصحة الأمر، صنعنا ذكريات عدة هنا ومنطقي أن نكرمه بقميص خاص".

ويعتمد تصميم القميص الجديد على وجود لقطات من أبرز الأحداث التي شهدها "ستامفورد بريدج"، معقل تشيلسي، على جنبات الزي الأزرق للنادي.

ويلعب تشيلسي مساء اليوم، الخميس، أمام إينتراخت فرانكفورت ضمن ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي على ملعب الفريق الألماني.