رسالة رونالدو إلى والدته: "سنفوز على المجر 2-1 سأسجل هدفًا ولا يهم من سيسجل الثاني"

بعث كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال برسالة إلى والدته قبل مباراة المجر في كأس أمم أوروبا، تنبأ فيها بالفوز والتسجيل.

حقق منتخب البرتغال فوزًا ثمينًا على المجر بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة السادسة في بطولة كأس أمم أوروبا، بفضل ثنائية من كريسيتانو رونالدو.

ويتصدر منتخب البرتغال ترتيب فرق "مجموعة الموت" التي تضم كذلك منتخبي فرنسا وألمانيا، برصيد ثلاث نقاط ومتفوقًا بفارق الأهداف عن منتخب "الديوك" الذي فاز على "المانشافت" بهدف دون رد.

ويبدو أن رونالدو قد توقع بالفعل مصير المباراة التي ظلت معلقة حتى دقائقها الأخيرة، في رسالة إلى والدته، ماريا دولوريس أفييرو، وتنبأ بالفوز على المجر، لكن بنتيجة 2-1، وأنه سيسجل هدفًا.

ما هي رسالة رونالدو إلى والدته قبل مباراة المجر؟

أكدت والدة رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "as" الإسبانية أن نجلها لائق وسيستمر في اللعب لثلاث سنوات قادمة على الأقل.

وعن مباراة المجر قالت: "سألته عن المباراة، وقال سنفوز 2-1، هدف من رونالدو والآخر، لا يهم، ولا حتى لو كان هدفًا عكسيًا".

ماذا حقق رونالدو بهدفيه أمام المجر؟

ومع الهدفين اللذين سجلهما أمام المجر، حقق كريستيانو رونالدو حفنة من الأرقام القياسية في بطولة أمم أوروبا، حيث انفرد أولًا بقائمة الهدافين التاريخيين في البطولة برصيد 11 هدفًا، متفوقًا على أسطورة فرنسا ميشيل بلاتيني صاحب الأهداف التسعة.

وبالإضافة إلى ذلك، أصبح كريستيانو رونالدو، بعمر 36 عامًا و130 يومًا، أكبر لاعب يسجل هدفين أو أكثر في مباراة ببطولة أمم أوروبا، محطمًا رقم أندريه شيفتشينكو الأسطورة الأوكرانية الذي سجل هدفين ضد السويد في 2012 بعمر 35 عامًا و256 يومًا.

كما أصبح البرتغالي أكثر لاعب أوروبي مشاركة في البطولات الدولية الكبرى، التي تضم بطولة كأس العالم وبطولة أمم أوروبا، بعدما خاض كريستيانو رونالدو خلالهما 39 مباراة مع منتخب البرتغال.

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