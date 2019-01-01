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رسالة خاصة من متعب إلى عبدربه بعد الاعتزال

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عبدربه
عبدربه أعلن اعتزال كرة القدم نهائيًا

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

وجه عماد متعب رسالة إلى حسني عبدربه، لاعب وسط الإسماعيلي، بعد إعلان الأخير قراره باعتزال كرة القدم نهائيًا.

وكان عبدربه قد أعلن اليوم الخميس، اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة رائعة مع الدراويش ومنتخب مصر وتحقيق بطولة إفريقيا.

وكتب متعب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رسالة لعبدربه تمجيدًا لمسيرته مع كرة القدم.

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ونشر متعب عبر حسابه الشخصي على "تويتر" رسالة بصورة له بجوار عبدربه قائلًا: "لكل بداية نهاية.. شكرًا حسني عبدربه علي مشوار يحترم كنت شاهد عليه من البداية للنهاية".

وكانت مسيرة لاعب الدراويش مليئة بالتألق مع المنتخب المصري بعد حصوله على أفضل لاعب في كأس الأمم 2008، بعد أن كان أفضل اللاعبين في التشكيل الرسمي.

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